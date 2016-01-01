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ラグビー７人制、日本は５戦全敗 国際大会、最下位相当の１５位

更新日時：2016年12月3日(土) PM 09:56
　ラグビー７人制の国際大会、ワールドシリーズ第１戦最終日は３日、ドバイで行われ、下位の順位決定戦に回った日本は、９～１６位決定予備戦でアルゼンチンに１４―３１、１３～１６位決定予備戦でウガンダに１９―２６で敗れた。５戦全敗となり、最下位相当の１５位に終わった。（共同）

 

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