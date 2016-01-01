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サッカー、清武は出番なし セビリア敗れる、スペイン

更新日時：2016年12月3日(土) PM 11:06
　サッカーのスペイン１部リーグ、セビリアの清武弘嗣は３日、アウェーのグラナダ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は１―２で敗れた。（共同）

 

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