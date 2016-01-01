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バイアスロン、立崎芙が４２位 ワールドカップ

更新日時：2016年12月4日(日) AM 01:31
　バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は３日、スウェーデンのエステルスンドで行われ、自衛隊の日本勢は女子７・５キロで立崎芙由子が４２位、古谷沙理が８５位、三橋李奈が９０位だった。男子１０キロは立崎幹人が７０位、枋木司が１０２位だった。（共同）

 

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