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サッカー、小野は後半途中に退く ベルギー１部リーグ

更新日時：2016年12月4日(日) AM 09:22
　【シントトロイデン（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグ、シントトロイデンの小野裕二は３日、ホームでのムスクロンペルウェルツ戦に先発し、後半２８分までプレーした。チームは１―０で勝った。

 

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