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ラグビー、五郎丸はメンバー外 仏１部トゥーロン

更新日時：2016年12月4日(日) AM 11:29
　ラグビーのフランス１部リーグ、トゥーロンは３日、ホームで４日午後４時１５分（日本時間５日午前０時１５分）から行われるボルドー戦の登録メンバー２３人を発表し、ＦＢ五郎丸歩は外れた。（共同）

　五郎丸歩（ＡＰ＝共同）

 

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