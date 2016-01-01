文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、ハーフナーは途中交代 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年12月4日(日) PM 11:13
　【ハーグ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグでデンハーグのハーフナー・マイクは４日、ホームのユトレヒト戦に先発し、後半１３分に退いた。チームは０―２で敗れた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ