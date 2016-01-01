文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

乾は終盤に退く スペイン１部リーグ

更新日時：2016年12月5日(月) AM 10:19
　サッカーのスペイン１部リーグで乾貴士のエイバルは４日、敵地でビルバオに１―３で敗れた。先発した乾は後半３８分までプレーし、得点はなかった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ