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東証７６円安、１万８３４９円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年12月5日(月) AM 09:41
　５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比７６円５１銭安の１万８３４９円５７銭となった。

 

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