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有田哲平さん結婚 年下で２年ほど交際

更新日時：2016年12月5日(月) PM 11:06
　お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平さん（４５）が、５日放送のテレビ番組で、婚姻届を提出したことを明らかにした。結婚相手は年下で、２年ほど交際してきたという。

　有田哲平さん

 

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