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東証、６１円高 午前９時１５分現在

更新日時：2016年12月7日(水) AM 09:57
　７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比６１円００銭高の１万８４２１円５４銭となった。

 

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