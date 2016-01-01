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巨人がキャンプ日程発表 宮崎で２月１日～１２日

更新日時：2016年12月7日(水) PM 04:17
　巨人は７日、来春のキャンプの日程を発表し、宮崎市で２月１日から１２日まで、那覇市で１４日から３月１日まで実施する。また、１軍メンバーはキャンプに先立ち、１月２８日から宮崎市で合同自主トレーニングを行う。

 

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