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巨人がキャンプ日程発表 宮崎で２月１日～１２日
更新日時：2016年12月7日(水) PM 04:17
巨人は７日、来春のキャンプの日程を発表し、宮崎市で２月１日から１２日まで、那覇市で１４日から３月１日まで実施する。また、１軍メンバーはキャンプに先立ち、１月２８日から宮崎市で合同自主トレーニングを行う。
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