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仮面ライダー俳優が盗撮男を逮捕 

更新日時：2016年12月7日(水) PM 11:47
　７日午後、テレビ番組「仮面ライダー龍騎」に出演していた俳優松田悟志さん（３７）の妻を盗撮していた会社員の男（３５）が逃走、松田さんが逃げる男を捕まえ、京都府警の警察官に引き渡した。府警は、府迷惑行為防止条例違反の疑いで男を現行犯逮捕した。

 

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