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大嶺祐は３０、伊志嶺は３８ ロッテ、背番号を変更

更新日時：2016年12月8日(木) PM 07:17
　ロッテは８日、大嶺祐の背番号を１１から３０、伊志嶺を５から３８に変更すると発表した。大嶺祐は球団を通して「来年は絶対にやってやるという気持ちでいっぱい」と話した。

 

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