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Ｃ大阪の柿谷が結婚 タレントの丸高愛実さんと

更新日時：2016年12月8日(木) PM 10:12
　来季Ｊ１に昇格するＣ大阪は８日、ＦＷ柿谷曜一朗（２６）がタレントの丸高愛実さん（２６）と同日結婚したと発表した。２０１４年ワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会代表の経験を持つ柿谷は「これまで以上に責任感を持ち、さらに成長していけるよう、努力を重ねる」などとコメントした。

　柿谷曜一朗

 

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