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日本ハム武田勝氏がＢＣ石川へ 今季限りで現役を引退

更新日時：2016年12月9日(金) PM 07:31
　日本ハムは９日、今季限りで現役を引退した武田勝氏を独立リーグ、ルートインＢＣリーグの石川に派遣すると発表した。球団職員としてコーチとフロント業務を兼任する見通し。

 

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