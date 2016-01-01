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サッカー酒井宏の試合は濃霧順延 フランス１部リーグ

更新日時：2016年12月10日(土) AM 09:59
　【ディジョン（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグで９日、酒井宏樹の所属するマルセイユとディジョンの試合は濃霧のため、１０日に順延となった。

 

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