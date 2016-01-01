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カールスルーエ山田はフル出場 サッカー・ドイツ２部

更新日時：2016年12月10日(土) AM 09:56
　サッカーのドイツ２部リーグで、カールスルーエの山田大記は９日、０―０で引き分けたアウェーのディナモ・ドレスデン戦にフル出場した。（共同）

 

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