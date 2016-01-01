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オリックス、山崎と入団合意 ドラフト６位

更新日時：2016年12月10日(土) PM 07:00
　オリックスがドラフト６位指名した福井・敦賀気比高の山崎颯一郎投手（１８）＝１８９センチ、８０キロ、右投げ右打ち＝の入団が１０日、決まった。契約金３千万円、年俸５００万円で合意した。（金額は推定）

 

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