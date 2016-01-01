ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）距離が１０日、スイスのダボスで行われ、女子１５キロフリーは石田正子（ＪＲ北海道）が３９分４４秒８で２３位だった。小林由貴（岐阜日野自動車）は３１位。イングビルフリューグスター・エストベリ（ノルウェー）が３７分４４秒４で優勝した。（共同）