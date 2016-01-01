文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

Ｗ杯スキー距離、石田は２３位 小林３１位

更新日時：2016年12月10日(土) PM 11:01
　ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）距離が１０日、スイスのダボスで行われ、女子１５キロフリーは石田正子（ＪＲ北海道）が３９分４４秒８で２３位だった。小林由貴（岐阜日野自動車）は３１位。イングビルフリューグスター・エストベリ（ノルウェー）が３７分４４秒４で優勝した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ