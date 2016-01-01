文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

アルペン長谷川は２回目に進めず Ｗ杯女子大回転

更新日時：2016年12月10日(土) PM 11:02
　アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１０日、イタリアのセストリエールで女子大回転第３戦が行われ、長谷川絵美（サンミリオンク）は１回目４０位で２回目に進めなかった。テサ・ウォルレイ（フランス）が合計２分１７秒３７で第２戦に続いて優勝し、今季２勝目で通算１０勝とした。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ