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日本男子が短水路日本新 競泳の世界短水路選手権

更新日時：2016年12月11日(日) AM 12:00
　【ウィンザー（カナダ）共同】２５メートルプールで争う競泳の世界短水路選手権は１０日、カナダのウィンザーで行われ、男子２００メートルメドレーリレー予選で日本（古賀、山中、川本、伊藤）が１分３４秒０１の短水路日本新記録をマークし、全体４位で決勝に進んだ。

 

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