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ロシアのアリエフが男子Ｖ ジュニアＧＰファイナル

更新日時：2016年12月11日(日) AM 07:06
　【マルセイユ（フランス）共同】フィギュアスケートのジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日は１０日、フランスのマルセイユで行われ、日本勢が出場を逃した男子は１７歳のドミトリー・アリエフ（ロシア）がショートプログラムに続いてフリーもトップとなり、合計２４０・０７点で初優勝した。

 

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