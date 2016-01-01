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ヘルタの原口は出番なし サッカー・ドイツ１部リーグ

更新日時：2016年12月11日(日) AM 08:37
　【ベルリン共同】サッカーのドイツ１部リーグで原口元気のヘルタは１０日、本拠地でブレーメンに０―１で敗れた。原口はベンチ入りしたが出場機会はなかった。

 

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