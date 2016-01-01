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日本３連敗で順位決定戦へ ラグビーのワールドシリーズ

更新日時：2016年12月11日(日) AM 10:40
　ラグビー７人制男子の国際大会、ワールドシリーズ第２戦第１日は１０日、南アフリカのケープタウンで行われ、１次リーグＢ組で３連敗した日本は準々決勝に進めず、下位の順位決定戦に回った。フィジーに７―３３、フランスに７―５０、ケニアに５―２４で敗れた。（共同）

 

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