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ジョシュアが２度目の防衛 ボクシング・ヘビー級

更新日時：2016年12月11日(日) AM 11:34
　国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）ヘビー級タイトルマッチは１０日、英国のマンチェスターで行われ、２０１２年ロンドン五輪金メダリストの王者アンソニー・ジョシュア（英国）がエリック・モリナ（米国）に３回ＴＫＯ勝ちして２度目の防衛を果たした。プロでの戦績を１８戦全勝とした。（ＡＰ＝共同）

 

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