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サッカー、太田が決勝点アシスト オランダ１部リーグ

更新日時：2016年12月11日(日) PM 11:10
　【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、フィテッセの太田宏介は１１日、１―０で勝った敵地のスパルタ戦でフル出場し、後半３８分にＣＫから決勝点をアシストした。

 

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