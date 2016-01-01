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サッカー乾は後半途中までプレー スペイン１部リーグ

更新日時：2016年12月11日(日) PM 11:58
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は１１日、ホームのアラベス戦で先発し、後半３８分までプレーした。試合は０―０で引き分けた。（共同）

 

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