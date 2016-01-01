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サッカー、吉田は出番なし プレミアリーグ

更新日時：2016年12月12日(月) AM 01:36
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、サウサンプトンの吉田麻也は１１日、１―０で勝ったホームのミドルズブラ戦でベンチ入りしたが出場機会がなかった。

 

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