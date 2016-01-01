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サッカー、武藤はベンチ外 ドイツ１部リーグ

更新日時：2016年12月12日(月) AM 01:14
　【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグでマインツの武藤嘉紀は１１日、０―１で敗れた敵地のボルシアＭＧ戦でベンチ入りしなかった。

 

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