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サッカー、宮市は途中出場 ドイツ２部リーグ
更新日時：2016年12月12日(月) AM 06:29
サッカーのドイツ２部リーグ、ザンクトパウリの宮市亮は１１日、２―０で勝った敵地でのフュルト戦に１―０の後半２２分から出場した。（共同）
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