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サッカー、清武は出番なし スペイン１部リーグ

更新日時：2016年12月12日(月) AM 08:02
　【ビゴ（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで清武弘嗣が所属するセビリアは１１日、敵地でセルタに３―０で勝った。清武はベンチ入りしたが出番はなかった。

 

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