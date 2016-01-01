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サッカー、南野は出番なし オーストリア１部リーグ

更新日時：2016年12月12日(月) AM 08:30
　サッカーのオーストリア１部リーグで南野拓実のザルツブルクは１１日、敵地でシュトゥルム・グラーツに１―０で勝った。南野はベンチ入りしたが、出番はなかった。（共同）

 

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