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東証２１５円高、１万９２１１円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年12月12日(月) AM 09:45
　週明け１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２１５円４９銭高の１万９２１１円８６銭となり、取引時間中の今年の最高値を更新した。

 

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