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レスリング、坂野と多胡島が５位 世界選手権

更新日時：2016年12月12日(月) PM 02:24
　レスリングの五輪で実施されない階級の世界選手権は１１日、ブダペストで行われ、女子６０キロ級の坂野結衣（日大）と男子フリースタイル７０キロ級の多胡島伸佳（早大）が３位決定戦で敗れて５位だった。男子グレコローマンスタイル８０キロ級の阪部創（自衛隊）は準々決勝で敗退。（共同）

 

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