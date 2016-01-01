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辺野古訴訟、沖縄県の敗訴確定へ 判決見直しに必要な弁論開かず

更新日時：2016年12月12日(月) PM 03:32
　米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設を巡る訴訟で、最高裁は１２日までに、上告審判決を今月２０日午後３時に言い渡すと決めた。国側勝訴の福岡高裁那覇支部判決の見直しに必要な弁論を開かないため、沖縄県側敗訴が確定する見通し。

 

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