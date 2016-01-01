文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証、１１円安 ９時１５分現在

更新日時：2016年12月14日(水) AM 09:19
　１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１１円７３銭安の１万９２３８円７９銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ