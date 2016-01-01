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梅原玲奈は２５位 フリースタイルスキーＷ杯

更新日時：2016年12月14日(水) AM 10:01
　フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１３日、スイスのアローザで行われ、女子の梅原玲奈（クラブワン）は上位１６人による準々決勝に進めず、２５位だった。優勝はマリエル・トンプソン（カナダ）。男子はロマン・デトラス（スイス）が制した。（共同）

 

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