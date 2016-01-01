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酒井宏樹のマルセイユが敗退 フランスリーグ・カップ
更新日時：2016年12月14日(水) AM 11:31
サッカーのフランスリーグ・カップ４回戦で酒井宏樹のマルセイユは１３日、敵地で２部のソショーと対戦し、１―１で迎えたＰＫ戦を３―４で落とした。酒井は後半途中から出場した。（共同）
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