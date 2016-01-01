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オランダサッカー、小林フル出場 ヘーレンフェイン８強入り

更新日時：2016年12月14日(水) PM 12:45
　サッカーのオランダ・カップ３回戦で１３日、小林祐希のヘーレンフェインは敵地でアマチュアのクラブを１―０で下し、準々決勝へ進んだ。小林はフル出場した。（共同）

 

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