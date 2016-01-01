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巨人脇谷は背番号１２に変更 陽岱鋼獲得に伴い

更新日時：2016年12月14日(水) PM 04:02
　巨人は１４日、背番号の変更を発表し、脇谷が１２に決まった。陽岱鋼の獲得に伴うもの。

 

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