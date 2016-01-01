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巨人、岡崎氏がスカウト部長に ヘッドコーチや２軍監督歴任

更新日時：2016年12月14日(水) PM 04:15
　巨人は１４日、ヘッドコーチや２軍監督を歴任した岡崎郁氏がスカウト部長に、井上真二２軍打撃コーチが新設のチーフスカウトにそれぞれ来年１月１日付で就任すると発表した。山下哲治スカウト部長は球団顧問となる。

 

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