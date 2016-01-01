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ＮＰＢ、育成審判員２人と契約 来季は２軍戦に

更新日時：2016年12月14日(水) PM 05:32
　日本野球機構（ＮＰＢ）は１４日、育成審判員として野田亮介氏（２３）、松本大輝氏（１９）と契約したと発表した。いずれもＮＰＢアンパイア・スクールの卒業生で、今季は研修審判員として独立リーグへ派遣されていた。来季は２軍戦で審判員を務める。

 

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