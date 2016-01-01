文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、吉田は出番なし プレミアリーグ

更新日時：2016年12月15日(木) AM 08:57
　サッカーのイングランド・プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは１４日、アウェーでストークと０―０で引き分けた。吉田はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ