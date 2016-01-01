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欧州サッカー、川島は出場せず フランス・リーグ杯

更新日時：2016年12月15日(木) AM 08:28
　サッカーのフランス・リーグカップは１４日、各地で４回戦が行われ、ＧＫ川島永嗣の所属するメッスはホームでトゥールーズにＰＫ勝ちし、準々決勝に進んだ。１―１からのＰＫ戦を１１―１０で制した。川島はベンチ入りしたが、出番はなかった。（共同）

 

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