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東証、１８３円高 １万９４３６円

更新日時：2016年12月15日(木) AM 09:06
　１５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１８３円０６銭高の１万９４３６円６７銭となった。

 

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