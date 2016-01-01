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欧州サッカー、小野はベンチ外 ベルギー・カップ

更新日時：2016年12月15日(木) AM 09:30
　サッカーのベルギー・カップは１４日、各地で準々決勝が行われ、小野裕二のシントトロイデンはアウェーでワーレゲムに０―２で敗れた。小野はベンチ外だった。（共同）

 

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