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北海道、全漁港で遊泳に罰金 危険防止へ条例改正

更新日時：2016年12月15日(木) PM 04:04
　北海道内にある２４４の漁港全てで危険防止のため遊泳を禁止し、違反者には５万円以下の罰金を科す規定を設けた、改正北海道漁港管理条例が１５日、道議会で可決、成立した。２０１７年４月に施行する。道によると、罰則規定のある条例は全国でも珍しい。

 

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