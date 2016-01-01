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ＤｅＮＡは来季の年間席完売 ４５００席、発売から１０２日で

更新日時：2016年12月15日(木) PM 08:46
　ＤｅＮＡは１５日、来季の年間シート４５００席が発売から１０２日で完売したと発表した。球団によると、４千席だった今季は販売開始から１５１日で完売だった。

 

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