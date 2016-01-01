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西武、岸の人的補償求めず ＦＡで楽天に移籍

更新日時：2016年12月15日(木) PM 08:57
　西武は１５日、フリーエージェントで楽天に移籍した岸の人的補償を求めないことを発表した。金銭補償として岸の今季年俸の８０％に相当する１億８千万円を受け取る。（金額は推定）

 

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