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スノーボード、竹内は６位 ワールドカップ

更新日時：2016年12月15日(木) PM 10:58
　スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、イタリアのカレッツァでパラレル大回転が行われ、女子は竹内智香（広島ガス）が決勝トーナメント準々決勝で敗れ、６位だった。イナ・メシク（オーストリア）が優勝した。日本勢が出場していない男子はベンヤミン・カール（オーストリア）が制した。（共同）

 

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